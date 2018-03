Die Agenda der Stadtverordnetenversammlung ist mächtig voll – und das droht auch dem Sitzungssaal an sich. Ansonsten sollten heute alle aktiv werden, die sich von Schienenlärm belästigt fühlen. Die Gegner von Fluglärm wollen heute in jedem Fall an einem prominenten Platz in Potsdam aktiv werden. Dürfen sie auch, wie ein Gericht entschieden hat.