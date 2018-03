10-Jährige auf Nachhauseweg sexuell belästigt

Potsdam. Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der am Donnerstag, 11. Januar, gegen 16.30 Uhr im Wohngebiet Am Stern ein Mädchen belästigt haben soll.

Mann folgt dem Mädchen in den Hausflur

Als die 10-Jährige an dem Tag nach Hause lief, bemerkte sie laut Polizei an einer Laterne einen Mann, dem sie jedoch keine weitere Beachtung schenkte. Als sie jedoch die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufschloss, folgte ihr der Mann in den Hausflur.

Mann bietet Geld

Sie lief weiter in das Obergeschoss, wohin ihr der Mann folgte. Er versuchte, das Mädchen in ein Gespräch zu verwickeln, indem er ihr einen Geldschein zeigte und sie fragte, ob sie das Geld wechseln könne. Sie verneinte und lief weiter.

Der Mann bot ihr nun zehn Euro für eine Umarmung an und tat dies sogleich, als sie nicht antwortete. Zudem legte er seine Hände auf das Gesäß der 10-Jährigen.

Kind wird umarmt und berührt

Als sie sich lösen konnte und versuchte, zur Wohnung einer Nachbarin zu laufen, hielt sie der Mann fest und umarmte und berührte sie erneut. Sie sagte, dass sie das nicht will. Sie konnte sich in die elterliche Wohnung retten.

Der Täter jedoch verließ das Haus in unbekannte Richtung und konnte trotz intensiver Suche durch die Polizei nicht mehr gestellt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

– ca. 175 cm groß – ca. 40 Jahre alt – blaue Augen – dunkle Haare – schwarzer Vollbart, der am Kinn herunterhing – mitteleuropäisches Äußeres – sprach deutsch mit ortsüblichem Dialekt – trug eine Kapuzenjacke in Tarnoptik, eine braune Hose und schwarze Schuhe – roch stark nach Parfüm

Wer Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. (0331) 55080 zu wenden.

Von MAZonline