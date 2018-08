Babelsberg/Berlin

Was für ein Unglück: Nach einer Party seines Sohnes am letzten Wochenende fehlten Sylvius Bardt (56) aus der Stubenrauchstraße Familienschmuck der Frau, Geld und ein wertvoller Siegelring des Vaters. Der war erst im Januar auf einem Jagdgang im Wald zusammengebrochen und wenig später dort gestorben; Sylvius’ kleinster Sohn war bei ihm, sah das geschockt mit an und rief mit Opas Handy Hilfe, die Hilfe kam zu spät.

Familienerbstück verschwand bei Party

Der Ring war das wichtigste Erinnerungsstück an den Verstorbenen, man hatte ihn über vier Generationen weitergegeben. Weg. Gestohlen! Wie konnte das passieren?

Sevag, der große Sohn, hat im Sommer seine Schule abgeschlossen und beginnt nun seine Lehre. In der Erinnerung an die Parties der eigenen Jugendzeit stimmte Papa Sylvius zu, dass der 16-Jährige eine Fete am Wochenende macht, ohne die Anwesenheit vom Papa natürlich. Es gab also ein kleines Budget und eine Einladungsliste von etwas mehr als 20 Leuten. In der Stubenrauchstraße würde es eine ordentliche Party geben. Die Nachbarn waren informiert, die Vasen und alle zerbrechliche Dinge räumte man weg. Die Feier konnte starten.

Auch andere Dinge wurden gestohlen

Erst wurde im kleinen Kreis gegrillt, dann kamen mehr und mehr Gäste. Die Party sprach sich schnell herum – es wurde cool gesnapchattet. Plötzlich waren es 40 Gäste, bald 50, schließlich 60, und man musste Leute abweisen – es gab fast eine Schlägerei deswegen. Mancher schaute nur mal kurz vorbei, keiner weiß hinterher, wer eigentlich gekommen war.

Beim späteren Aufräumen wurde klar, dass wohl einige durch das Haus gezogen waren und ein paar Dinge mitgenommen hatten: Hier ein Kopfhörer und etwas Geld, dort Manschettenknöpfe und Ohrringe aus einer Schatulle aus dem Schlafzimmer des Vaters. Am schlimmsten aber: der Siegelring des Toten fehlte. Sylvius Bardt war geschockt, fühlte sich ausgenutzt.

Der verlorene Siegelring. Quelle: S. Bardt

Die Jugendlichen reagierten schnell, posteten den Verlust in den sozialen Netzwerken, chatteten darüber. Pfandhäuser wurden abgelaufen, ob nicht jemand das Beutestück in Zahlung gegeben hatte.

1000 Euro Finderlohn ausgesetzt

Internet-Unternehmer Sylvius schickte einen Suchaufruf an einige Jugendliche, der weitergeschickt und solcherart verbreitet wurde. Am Mittwoch hängte man hunderte Plakate auf, wollte die ganze Stadt abdecken damit. Der Ring sei „für niemanden wertvoll“, war da zu lesen „aber der Familie bedeute er sehr viel“. 1000 Euro Finderlohn wurden versprochen.

„Wir haben eine neutrale Übergabe organisiert über ein Steuerbüro in Potsdam und die evangelische Kirche in Babelsberg“, erzählt Sylvius Barth: „Wir wollten nicht die Täter. Wir wollten nur den Ring.“ Dann klingelte das Telefon.

Finder-Familie hielt Ring zunächst nicht für wertvoll

Jutta Eichbaum war am Hörer, eine Mutter aus dem Kohlhasenbrücker Teil der Stubenrauchstraße, die in Potsdam anfängt und in Berlin endet, oder umgekehrt. Ihre Tochter Carla sei einkaufen gewesen, erzählte sie, und habe „etwas blinken sehen“ am Wegesrand: „Wie Mädchen so sind: Sie schauen neugierig nach, heben es auf.“

Carla (9) brachte den etwas ramponierten Ring nach Hause: „Schau mal, Mama!“ Das Schmuckstück sah nicht sehr wertvoll aus; Jutta Eichbaum legte es zur Seite. Sie würde sich später darum kümmern, es zum Fundbüro bringen. Die Zeit verging, nichts geschah.

Glück auf beiden Seiten

Ein paar Tage später klingelte erneut ein Telefon, das von Jutta Eichhorn – ihr Mann war dran. Er hatte gerade die Suchplakate gesehen am Bahnhof Griebnitzsee. Darauf war der Ring abgebildet; Telefonnummern des Steuerbüros und der Kirche standen da und die Handynummer des Ringbesitzers. Den rief Jutta Eichhorn sofort an.

Sylvius Bardt war außer sich vor Freude, eilte zur Bank, hob 1000 Euro ab und brachte sie zu Carla, die ihrerseits ihr Glück nicht fassen konnte. „Die Zahl 1000 ist ihr gar nicht greifbar“, sagt die Mutter, das Geld ist es schon. Carla möchte einen Hund, lange schon, darauf spart sie. Der Finderlohn macht ihre Sehnsucht schnell erfüllbar.

Von Rainer Schüler