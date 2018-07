Potsdam

Glückwunsch zum 1025. Geburtstag! Trotz des hohen Alters ist die brandenburgische Landeshauptstadt noch super in Schuss und mega-aktiv.

Geburtstagstorte angeschnitten

So zu bewundern am Alten Markt in Potsdam. Dort haben die offiziellen Feierlichkeiten gerade begonnen - natürlich mit einer Geburtstagstorte inklusive, einem Geschenk der Bäckerei Fahland.

Das Schlemmen kommt einem guten Zweck zugute - die erbetene Spende würde dem Verein Kultür zugute kommen, sagte Oberbürgermeister Jann Jakobs beim Anschnitt.

Ungewöhnlicher Anblick: Der Platz ist aufgrund des feierlichen Anlasses begrünt worden mit Bäumen in Kübeln. „Ein toller Anblick“, sagte Nokolaipfarrer Matthias Mieke.

Überblick der Etappen der Stadtgeschichte

Besuch aus der Vergangenheit war ebenfalls angereist. Wilhelmone Enke, einst Mätresse des Neffens von Friedrich II, und Baumeister Manger flanierten in Barockkleidung über den Platz und gaben einen Überblick über die wichtigsten Etappen der Stadtgeschichte.

Mittlerweile ist der Platz dicht gefüllt. Ob es 1025 Besucher sind? Schwer zu sagen ....

Von Ildiko Röd