Potsdam

Die Potsdamer Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Einsatz am Humboldtring ausgerückt. Ausgelöst hatte diese nach MAZ-Informationen ein 13-jähriges Mädchen. Sie hatte in der Küche der Wohnung gekokelt. Auf dem Herd waren laut der Feuerwehr Gegenstände in Brand geraten. Die Feuerwehr hat auf Twitter über den Einsatz berichtet.

Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Ernsthafte Schäden entstanden nicht. Das Mädchen wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sie war alleine in der Wohnung.

Von MAZonline