Potsdam

Seit Montagnachmittag war die 14-Jährige Anna Lisa aus Potsdam wie vom Erdboden verschwunden. Zuletzt wurde sie am Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam gesehen, dann verlor sich ihre Spur. Die Polizei veröffentlichte daraufhin am Dienstagmittag eine Vermisstenmeldung, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie gesundheitliche Probleme hat.

Am Mittwochnachmittag dann die gute Nachricht: Die 14-Jährige meldete sich wohlbehalten bei einer Jugendeinrichtung in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen).

Von MAZonline