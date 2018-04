Potsdam

Bei einem Verkehrsunfall in der Geschwister-Scholl-Straße ist am Dienstagnachmittag ein 14-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein Autofahrer gegen 15.40 Uhr von einer Nebenstraße nach rechts in die Geschwister-Scholl-Straße abbiegen. Er übersah dabei die Schülerin, die von rechts aus Richtung Nansenstraße kam und entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr. Es kam zu einer Kollision.

Die 14-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZonline