Anna Lisa ist verschwunden. Seit Montagnachmittag fehlt jede Spur von der 14-jährigen Anna Lisa aus Potsdam. Die Jugendliche wurde zuletzt am Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam gesehen. „Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie gesundheitliche Probleme hat, bittet die Polizei um die Mithilfe der Öffentlichkeit“, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Personenbeschreibung

Anna Lisa ist etwa 1,68m groß, kräftig und hat dunkelblondes schulterlang gewelltes Haar. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose auf der gelbe und weiße Streifen sind. Sie trug darüber ein weißes Shirt mit rotem Aufdruck in rechteckiger Form sowie eine schwarze Bomberjacke. Mit sich führt sie einen schwarzen Rucksack.

Polizei bittet um Hinweise

Wer hat die Jugendliche gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Ihre Hinweise können sie unter der Telefonnummer 0331 55080 an die Polizeiinspektion Potsdam geben, eine E-Mail an hinweis.pdwest@polizei.brandenburg.de schreiben oder einfach unser Hinweisformular unter www.polizei.brandenburg.de nutzen.

