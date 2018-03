1600 Euro für Hinweise auf Taubenquäler

Potsdam. Seit Anfang vergangener Woche wurden in der Umgebung der Friedrich-Ebert-Straße und der Hegelallee in Potsdam mehrere verletzte Tauben gefunden. In ihren Körpern steckten Blasrohrpfeile, die ein unbekannter Täter auf die Tiere geschossen hatte.

Die AG Potsdamer Stadttauben hat zusammen mit dem Verein „Animals care“ eine Belohnung von 600 Euro für Hinweise zum Täter ausgesetzt. Die Tierrechtsorganisation Peta hat nun die Belohnung um 1000 Euro auf jetzt 1600 Euro erhöht.

Die AG Potsdamer Stadttauben setzt sich für die Vögel, die als Symbol für Frieden gelten, ein. Quelle: Christel Köster

Die Arbeitsgemeinschaft Potsdamer Stadttauben versuchte über mehrere Tage gemeinsam mit der Tierrettung Potsdam die verletzten Vögel zu fangen. Bislang wurde nur eine Taube gerettet. Mindestens drei weitere, schwer verletzte Tiere konnten noch nicht eingefangen werden.

„Wer Vögel zum Spaß quält, der schreckt auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück“

„Helfen Sie bitte mit, diese brutalen Angriffe auf die friedvollen Tauben aufzuklären“, sagte Judith Pein von Peta am Mittwoch. „Tiere müssen vor derartigen Übergriffen geschützt werden. Wer Vögel zum Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück.“ Die AG Potsdamer Stadttauben hat bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, teilte Organisation mit. Ein Verstoß gegen Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Tauben können unter guten Umständen 15 Jahre alt werden

Im Schlaatzweg befindet sich einer von zwei Taubenschlägen in Potsdam. Quelle: Volker Oelschläger

Stadttauben sind häufig die Nachfahren von Zuchttauben oder so genannten „Brieftauben“. Etwa 40 Gramm Futter am Tag benötigt eine ausgewachsene Taube zum Überleben.

In den Innenstädten finden die Körnerfresser nicht einmal einen Bruchteil der benötigten Menge, also essen sie hungrig alles, was als Abfall auf den Straßen landet. Unter diesen Bedingungen überleben die Tiere selten länger als zwei Jahre, obwohl sie eine natürliche Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren haben.

Von MAZonline