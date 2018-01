2018 keine verkaufsoffenen Sonntage?

Überraschung im Streit um verkaufsoffene Sonntage in Potsdam: Obwohl die Stadt so viele verkaufsoffene Sonntage wie möglich erlauben will, könnten in diesem Jahr die Geschäfte ganz geschlossen bleiben. Das wurde am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung bekannt. Grund ist ein Rechtsstreit.