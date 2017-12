21.344 Euro fürs Kinderheim – vielen Dank!

Am Stern. Liebe Leserinnen und Leser – Sie sind Spitze! Dank Ihrer Hilfe sind die Kinder und Jugendlichen, die im DRK-Kinderheim wohnen, ihrem Heimatstern ein Lichtjahr näher gekommen – mindestens. 21 344,20 Euro sind bei der MAZ-Weihnachtaktion für den Neubau zusammengekommen. Danke!

„Wahnsinn!“, jubelt Christian Schophaus, beim Deutschen Roten Kreuz Vorstand des Kreisverbands Potsdam/Zauch-Belzig. „Das ist ganz, ganz toll!“ Von so einem Spendenschwung habe er nicht zu träumen gewagt. Doch damit nicht genug der frohen Botschaften. Inzwischen ist auch klar, ab wann das Ausweichquartier für die Monate zwischen Abriss des alten Hauses und Neubau bezugsfertig ist: Es kann am 23. März seine Türen öffnen. Nicht nur die persönlichen Sachen der Kinder und Jugendlichen werden dann in den Umzugswagen geladen, auch die meisten Möbel kommen mit. Ist das Haus leer, steigt eine Abrissparty mit Flohmarkt: Ob Treppengeländer, Zaun oder Klinke: Wer Verwendung für ein Stück Stern-Geschichte hat, dem sei der Markt schon jetzt ans Herz gelegt – es sollen weitere Spenden in die Kasse kommen! Am besten 500 000 Euro in den nächsten zwei Jahren. „Ich möchte mich im Namen des DRK bei allen bedanken, die uns in diesem Jahr unterstützt haben“, sagt Schophaus: „Bei Ämtern, Politikern, Ehrenamtlichen, Spendern.“

Zu den Heimatstern-Fans zählt nun auch Designerin Jette Joop. Als DRK-Kinderbotschafterin war sie ins Heim gekommen, um dort den Weihnachtsbaum zu schmücken. Ein paar Tage später ist sie ohne Presserummel zurückgekehrt und hat die Kids in den Zoo eingeladen. Einfach so. Das sind die unverhofften, schönen Momente, die sich nun immer öfter auftun, hat doch der Heimatstern in den vergangenen Wochen an Bekanntheit gewonnen. „Das Feedback ist sensationell“, sagt Schophaus. Was die Menschen so begeistert? „Dass wir nicht für die Kinder bauen, sondern mit den Kindern – wir bauen ihr Zuhause.“

Die MAZ sagt Danke für 21.344,20 Euro! Vielen Dank!

Von Nadine Fabian