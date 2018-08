Potsdam

Erneut ist es auf Brandenburgs Straßen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Am Freitagabend verlor dabei ein 29-jähriger Mann bei einem Unfall mit einem Motorrad in Oranienburg (Oberhavel) sein Leben.

Wie die Polizei mitteilte, geriet das Motorrad, das von einem 25-jährigen Mann gefahren wurde, am Freitagabend in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein Auto. Durch den Zusammenstoß wurde der 29-Jährige, der mit auf der Maschine saß, getötet. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Die Menschen im Auto blieben unverletzt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline