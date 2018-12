Potsdam

Der Advent ist eine Zeit der Besinnlichkeit und der Traditionen – Gänsebraten, Baum schmücken, russischer Speed-Folk-Punk auf der Bühne. Das traditionelle Weihnachtskonzert der Potsdamer Band „44 Leningrad“ steht an. Akkordeonistin und Sängerin der Band ist Ulrike Eisenreich (46). „Das Konzert kurz vor Weihnachten ist eines unserer Highlights“, sagt sie. „Es ist wie ein Klassentreffen alter und neuer Freunde.“

Wenn am Samstag im Casino die alten russischen Weisen in modernen Varianten erklingen, werden vor der Bühne also die Weggefährten aus fast 30 Jahren Bandgeschichte tanzen. Auf der Bühne stehen neben Ulrike noch Schlagzeuger Matze, Sänger Theo, Gitarrist Yeti und Bassist Romuald. „Wir haben als Teenager quasi alle im selben Haus gewohnt“, sagt Ulrike Eisenreich. Hausbesetzer waren sie damals, in der Wendezeit. „Wir waren jung und hatten viel Zeit, also haben wir aus Spaß eine Band gegründet“, erinnert sich die Akkordeonistin. das Instrument hatte sie schon in der Kindheit erlernt. „Ich konnte nur Klassik und russische Lieder“, sagt Ulrike Eisenreich, „also haben wir genau diese Stücke genommen und unsere eigene Musik daraus gemacht.“

Ulrike Eisenreich 1993 als Akkordeonistin von 44 Leningrad bei einem Konzert in Dresden. Damals hätten sie ihrer Band kaum zwei Jahre gegeben, sagt sie heute. Quelle: Hartmut Hennig, Repro MAZ

Die vielen Potsdamer Hausbesetzer trifft man im Stadtgebiet heute noch. Sie betreiben Suppenläden, arbeiten in Ministerien –oder stehen gemeinsam als „44 Leningrad“ auf der Bühne. „Wir haben aber auch alle richtige Jobs“, sagt Ulrike Eisenreich. Sie selbst ist Ausstatterin beim Film und Einzelhändlerin, mit einer Partnerin unterhält sie ein kleines Geschäft für handgemachte Designermode und kleine Einrichtungsgegenstände in der Gutenbergstraße. Ihre Bandkollegen verdienen ihr Geld zum Beispiel als Krankenpfleger oder Sozialarbeiter. Doch ein Mal in der Woche heißt es Bandprobe. „Nach so langer Zeit kennen wir alles an den anderen“ sagt Ulrike Eisenreich. Streit gäbe es ständig, Versöhnung aber genauso oft.

Dass die Band im Jahr 2018 noch existieren könnte, hätten sie nie erwartet: „Wir haben uns keine zwei Jahre gegeben.“ Doch schon das erste Konzert war ein Erfolg. Es folgten ungezählte Auftritte in Dresden, bei Rostocker Festival Force Attack, landauf, landab und, immer wieder, zu Hause in Potsdam. „Lampenfieber habe ich vor jedem Auftritt in unserer Heimatstadt“, verrät Ulrike Eisenreich. „Aber nicht im negativen Sinne, sondern eher so, dass ich denke, boah, ich will da jetzt raus und anfangen.“

Am Sonnabend um 20 Uhr öffnen sich die Türen des Casinos der Fachhochschule Potsdam in der Kiepenheuerallee 5. Der Eintritt kostet zwischen 2 und 5 Euro. Als Vorband treten „Liquor Show“ auf.

Von Saskia Kirf