60 Menschen demonstrieren für Erhalt der FH

Die Zukunft der ehemaligen Fachhochschule in Potsdams Stadtmitte ist ein Dauerstreitthema in der Stadt. Der Abriss ist so gut wie beschlossene Sache. Viele Potsdamer sind dagegen und haben am Mittwochabend vor dem Rathaus demonstriert. Später wollen sie bei einer Sitzung ihre Argumente für den Erhalt vortragen.