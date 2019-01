Potsdam

Angriff in der Dunkelheit: Unbekannte haben am Samstagabend in der Stormstraße in Potsdam West eine 78-jährige Frau überfallen. Die beiden Männer sprachen die Seniorin gegen 19.35 Uhr an und verlangten, dass sie ihre Handtasche herausgibt. Als sie der Aufforderung nicht nachkam, entrissen die Männer der Frau die Tasche gewaltsam.

Die Täter machten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung davon. Einige Stunden später wurde die Handtasche – allerdings ohne Geldbörse – von einem Passanten gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Von Nadine Fabian