Potsdam

In Potsdam-Waldstadt ist am Mittwochvormittag eine 80-jährige Frau bei einem Unfall an einer Baustelle im Tiroler Damm schwer verletzt worden. Sie ist von einem Gabelstapler erfasst worden, das Fahrzeug fuhr über ihren Arm. Die Verletzungen der Frau müssen in einem Krankenhaus untersucht werden.

Laut Polizei hatte ein 37-jähriger Bauarbeiter mit dem Gabelstapler einen Lastwagen entladen. Beim Zurücksetzen kam es zu dem verhängnisvollen Zusammenstoß mit der Frau. Die 80-Jährige stürzte, ihr Arm wurde von dem Gabelstapler überrollt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Unfalls.

Von MAZonline