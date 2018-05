Aller Tage Abend ist nun für die alte FH in Potsdams Mitte. Der Bagger steht bereit und legt nun los. Dicke kommt’s am Abend für Autofahrer auf der Breiten Straße. Sie wird in Richtung Landtagsschloss ab 20 Uhr voll gesperrt. Wer sich in der Mittagspause einen schlanken Fuß machen will, ist im Kulturministerium richtig: Dort gibt’s eine Finissage und einen Imbiss.