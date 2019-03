Innenstadt

Eine 88-jährige Potsdamerin wurde am Montag Opfer eines Betrügers. Ihre angebliche Bank rief an und fragte, ob sie wirklich viel Geld ins Ausland überweisen wolle. Als sie verneinte, bat man sie, die Polizei einzuschalten und gab ihr eine Nummer. Die rief die Dame zurück und sprach nun mit einem falschen Polizisten. Der bat sie, zu helfen, die Diebe zu fangen. Dazu müsste sie nur mehrere tausend Euro zur Verfügung stellen. Die Frau ging zur Bank und hob das Geld ab. Auf dem Heimweg wurde sie dann an der Ecke Hegelallee/Schopenhauer Straße, vor der dortigen Schule, von dem Mann angesprochen. Dieser wies sich mit einem angeblichen Dienstausweis aus und forderte an einem großen schwarzen Fahrzeug die Übergabe des Geldes. Dem kam die Frau nach.

Von MAZonline