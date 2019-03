Ferch

Ein Audi überschlug sich am Montagnachmittag auf der A10 im Baustellenbereich in der Nähe der Abfahrt Ferch. Der 38-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Zu dem Unfall in Richtung Dreieck Nuthetal kam es, als der Audi am Anfang der Baustelle nach links von der Fahrspur abkam und gegen die Behelfsschutzplanke stieß. Dort überschlug sich das Auto und rutschte nach rechts über die Fahrspuren, wo es auf dem Dach zu liegen kam.

Die Feuerwehr rettete den Fahrer aus dem Pkw. Der Audi musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 40 000 Euro.

