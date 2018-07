Potsdam

Noch immer ist die A9 am Dreieck Potsdam in Richtung Halle/Leipzig wegen des Brandes bei Fichtenwalde gesperrt. Am Freitagnachmittag ist für Autofahrer im Potsdamer Umland eine weitere Autobahn-Sperrung hinzugekommen. Nach einem Unfall in Richtung Dreieck Nuthetal ist die A115 zwischen der Anschlussstelle Potsdam-Drewitz und Anschlussstelle Saarmund voll gesperrt.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr Potsdam ist bei dem Unfall eine Person verletzt worden. Da das Unfallfahrzeug auf der Seite liegt, wird die Bergung voraussichtlich länger dauern.

Von MAZOnline