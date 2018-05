Potsdam

Autofahrer, die auf ihrem Weg durch die Innenstadt die Breite Straße nutzen wollen, müssen von Montag bis Mittwoch einen Umweg in Kauf nehmen – zumindest nachts.

Breite Straße ab 20 Uhr gesperrt

Für Straßenbauarbeiten wird die Breite Straße zwischen 20 und 5 Uhr in Richtung Landtag voll gesperrt und der Verkehr weiträumig umgeleitet. In Richtung Zeppelinstraße bleibt eine Fahrspur offen.

Eng wird es in der City ab morgen zudem in der Hebbelstraße. Sie wird für die Herstellung eines Hausanschlusses zwischen Leibl- und Kurfürstenstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Kurfürstenstraße ausgewiesen. Die Gegenspur wird umgeleitet.

Von Nadine Fabian