Potsdam

Landesweit haben 245 Abiturientinnen und Abiturienten im zurückliegenden Schuljahr 2017/18 ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 bestanden – das entspricht 2,52 Prozent aller 9731 Prüflinge und ist damit der Spitzenwert der vergangenen zehn Jahre. Das hat jetzt das Bildungsministerium bekannt gegeben.

33 der Einsnuller-Absolventen haben an Potsdamer Schulen ihre Reifeprüfung abgelegt: am Helmholtz-Gymnasium (6), an der Sportschule „Friedrich Ludwig Jahn“ (6), am Humboldt-Gymnasium (5), am Leibniz-Gymnasium (5), am Evangelischen Gymnasium Hermannswerder (5), am Filmgymnasium Babelsberg (2), an der Voltaire-Gesamtschule (1), an der Lenné-Gesamtschule (1), am Schiller-Gymnasium (1) und an der Schule des zweiten Bildungswegs „Heinrich von Kleist“ (1).

Weitere 19 Einsnuller-Absolventen haben an Schulen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ihr Abitur gemacht – und zwar am Kleinmachnower Weinberg-Gymnasium 4), am Kant-Gymnasium Teltow (4), am Haeckel-Gymnasium Werder (3), am Fläming-Gymnasium Bad Belzig (3), am Sally-Bein-Gymnasium Beelitz (2), am Evangelischen Gymnasium Kleinmachnow (2) und am Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahndorf (1). Die landesweite Abitur-Durchschnittsnote beträgt – wie in den vorangegangenen Jahren – 2,3.

Von Nadine Fabian