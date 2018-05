Potsdam

Der Abriss der ehemaligen Fachhochschule in Potsdam wurde erneut verschoben. Das hat Jessica Beulshausen, die Sprecherin der kommunalen Pro Potsdam bestätigt. Grund dafür ist eine fehlende Genehmigung für einen Großbagger, der für den Abriss benötigt wird.

Bagger wird von der Polizei begleitet

Mittlerweile aber wurde die Genehmigung erteilt. Der Transport des Großgeräts wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von der Polizei begleitet – und soll dann in Potsdam eintreffen. Los geht es mit dem Abriss dann aber immer noch nicht. Denn am Freitag beginnt zuerst der Aufbau des Baggers – und dann ist Wochenende. Am Montag soll auch der tatsächliche Abbruch beginnen.

Ursprünglich sollten die Arbeiten schon am Mittwoch starten, mussten aber wegen des fehlenden Baggers ausgesetzt werden.

Weiteres Stück DDR-Geschichte verschwindet

Die ehemalige Fachhochschule wird nach jahrelangen Protesten in der historischen Potsdamer Innenstadt abgerissen. Mit dem Skelettbau aus den 1970er Jahren verschwindet ein weiteres Stück DDR-Geschichte in Potsdam. Die entstehende Fläche soll dann für ein neues Viertel mit Wohn- und Geschäftshäusern genutzt werden. Neben dem ehemaligen Interhotel “Mercure“ war die Fachhochschule eines der letzten verbliebenen Gebäude mit markanter DDR-Architektur in der historischen Stadtmitte.

