Gastronomie in Potsdam - Abschied vom Kleinen Schloss

Ostern – dieser Feiertag war für Claudia und Arndt Gilka-Bötzow immer ein Hochleistungsarbeitstag. Kein Wunder: Im Kleinen Schloss im Babelsberger Park ging es da immer rund. Das Café mit dem bezauberndem Postkarten-Ausblick auf die Havel, das zu Füßen des Babelsberger Schlosses steht, ist bei Potsdamern und Touristen in der Beliebtheitshitparade ganz weit oben. Doch die Zeiten, als das Ehepaar im Kleinen Schloss den Großkampftag für Gastronomen erlebte, sind vorbei. Anders ausgedrückt: Schluss mit dem Schloss. Am letzten Ostermontag konnte man Gilka-Bötzows entspannt am großen Familientisch in ihrem Haus in Babelsberg erleben.

Gerade haben sie mit den Kindern das Feiertagsfrühstück beendet; zur Krönung gibt’s Kaffee, Latte macchiato und Espresso aus der italienischen Profimaschine. „Die haben wir uns gegönnt, damit wir nicht ganz so schlimme Entzugserscheinungen von der Gastroqualität haben werden“, sagt Claudia Gilka-Bötzow lachend. „Den letzten freien Ostermontag hatten wir vor 14 Jahren im Jahr 2004. Schon am Ostersonntag war aller gebackener Kuchen verkauft und das Klopapier alle – da mussten wir am Ostermontag zwangsläufig pausieren“.

Herbststimmung mit Blick zum Kleinen Schloss. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bilder aus den Fotoalben erzählen von dieser Anfangszeit. Die Gilka-Bötzows wagten mit Unterstützung ihrer Familien den Schritt in die Selbstständigkeit. Kennengelernt hatte sich das Paar in Claudias Heimat, der Schweiz, wo der gebürtige Oberfranke Arndt in demselben Hotel wie seine spätere Frau arbeitete – dem Grandhotel Viktoria Jungfrau in Interlaken. Gemeinsam gingen sie nach Berlin, wo er die Leitung der Gastronomie in der Staatsoper unter den Linden übernahm und sie unter anderem im Grandhotel Esplanade arbeitete. 2002 führte die beiden das Restaurant „Luise“ am Luisenplatz nach Potsdam. Aber bereits nach einem Jahr wurde die Bewirtschaftung des Kleinen Schlosses von der Schlösserstiftung ausgeschrieben – ein Glücksfall, bei dem sie sofort die Hand hoben.

Ministerpräsident Matthias Platzeck empfing Bundeskanzler Gerhard Schröder zu einem privaten Gespräch im Kleinen Schloss im Park Babelsberg im Jahr 2005. In der Mitte Platzecks heutige Ehefrau Jeanette. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zusammen mit den ersten Lehrlingen und Mitarbeitern setzten sie ihre Vision von Gastfreundschaft um. Dazu gehörte eine Inneneinrichtung mit harmonischen Farben und zum Teil antiken Möbeln. All das in vier unterschiedlich gestalteten Salons und mit einer Sonnenterrasse am Wasser. Schon 2004 gab es dann den ersten „Ritterschlag“. Kanzler Gerhard Schröder (SPD) kam mit Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) und dessen heutiger Ehefrau Jeanette zum Abendessen. „Seitdem war das Kleine Schloss auch ,regierungsamtlich’ der wohl schönste Ort in Potsdam, an dem die Sonne im Weinglas untergeht“, scherzt der Gastronom, der nicht nur einen Sinn fürs kreative Kulinarische hat, sondern auch für flotte Formulierungen. Claudia und Arndt Gilka-Bötzow, der unter anderem Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Brandenburg war, sind ein Paar mit meist guter Laune – irgendwie wirkt es immer so, als hätten sie ein Smiley im Blick.

Arndt Gilka-Bötzow. Quelle: Archiv

Diese Wohlfühlatmosphäre trug sicher mit dazu bei, dass das Café über die Jahre zum Refugium auch für Stars, Sternchen, Adel und Politiker wurde. Als zum Beispiel der damalige Bundespräsident Christian Wulff den türkischen Präsidenten zu einem privat geprägten Abendessen einlud, wurden von Seiten des Staates weder Kosten noch Mühen gescheut. Die Sicherheitsstandards waren enorm, sogar eine „private“ Jacht ankerte drei Tage vor der Veranstaltung und zwei Tage danach vor dem Kleinen Schloss im Tiefen See.

„Bewegend“, so erzählen es die Gilka-Bötzows, sei auch ein Besuch zur Pückler-Ausstellung 2017 gewesen, als der schon damals kranke Nachfahre Sylvius Hermann Graf von Pückler zusammen mit dem Hohenzollern-Chef Georg Friedrich Prinz von Preußen und dessen Ehefrau Sophie und dem Generaldirektor der Schlösserstiftung, Hartmut Dorgerloh, ins Kleine Schloss kamen. Am Schluss gaben die „Schloss-Herren“ dem Preußen-Paar noch Tipps, welcher Kindergarten eventuell noch freie Plätze haben könnte – schon damals stand der Umzug der Hohenzollern nach Potsdam fest. „Am Ende“ so Claudia Gilka-Bötzow mit einem Schmunzeln, „fehlte uns nur noch der Papst als zufriedener Gast.“

Tochter Marie hat das Idyll in einem Aquarell verewigt. Quelle: Marie Gilka-Bötzow

Und warum ist dann seit Anfang des Jahres dennoch für die beiden „Feierabend“ im Kleinen Schloss? „Die Familie und die Gesundheit“ sagt Claudia Gilka-Bötzow. „Ein Jegliches hat seine Zeit, und Stillstand war noch nie unser Ding“, antwortet ihr Ehemann. Eines kam für sie nicht infrage: die Verwaltung des Status Quo. Nach der Pückler-Ausstellung wurden die Weichen für eine geordnete Übergabe an die neuen Pächter – Guido Baron und Jan Baron-Grothe – gestellt. Diese haben das Kleine Schloss Anfang März wieder aufgesperrt und bringen reichlich gastronomische Erfahrung mit. Schon seit einigen Jahren betreiben sie den Kaffeegarten auf der Pfaueninsel; zudem machen sie Gastronomie auf der Trabrennbahn Hoppegarten. Mit der Schlösserstiftung wurde ein Dreijahresvertrag geschlossen – ab 2021 wird das Kleine Schloss im Rahmen des Masterplan II voraussichtlich saniert.

In Vorbereitung der Schlössernacht wurde auch einmal das Kleine Schloss im Park Babelsberg angestrahlt. Quelle: Christel Köster

Bleibt nur noch die Frage nach der Zukunft der vormaligen Pächter. Claudia Gilka-Bötzow freut sich, nach 30 Jahren am Herd etwas anderes machen zu können. In einem Feinkostladen in der Innenstadt bringt sie nun all ihr Wissen und Können ein. Auch Arndt Gilka-Bötzow wird es nicht langweilig. Er bleibt Unternehmer, dazu kommen diverse Ehrenämter. Und eine – bisher eher unübliche Aktivität – macht ihn ganz besonders glücklich: „Ganz normale Wochenendausflüge mit meiner Frau und den Kindern sind einfach nur schön.“

Von Ildiko Röd