Gurken, Möhren, Tomaten – Gemüse gibt es in Supermärkten im Überfluss. Regional, biologisch, konventionell, manchmal aus weiter Ferne. Gleichzeitig landen jede Sekunde in Deutschland 313 Kilo Lebensmittel im Müll, jährlich sind das durchschnittlich 18 Millionen Tonnen laut einer WWF-Studie. Die Deutschen leben in einer Wegwerfgesellschaft. Wie lässt sich das ändern?

Der Verein Ackerdemia aus Potsdam möchte einen Wandel anstoßen, erhöhtes Bewusstsein und Wertschätzung für Natur und Lebensmittel schaffen. Unter dem Motto „Ackern schafft Wissen“ hat der Verein unter anderem das bundesweite Bildungsprogramm „GemüseAckerdemie“ für Kinder und Jugendliche entwickelt, um sich der Wegwerfgesellschaft entgegen zu stellen. „Die Kinder sollen wieder wissen, wo Lebensmittel herkommen“, sagt Regionalmanagerin Christiana Henn. Wenn sie sehen, wie lange und wie viel Pflege eine Möhre brauche, um zu wachsen, „dann isst man sie auch ganz anders“. Bundesweit werden nämlich laut Studie 2,6 Millionen Hektar aller landwirtschaftlichen Nutzflächen für die Tonne bewirtschaftet.

Christiana Henn von der „GemüseAckerdemie“ pflanzt mit den Kindern und bildet die Lehrer in Fragen um ökologischen Anbau von Gemüse. Quelle: Christin Iffert

Nicole Alisch lockert konzentriert die Erde, buddelt ein Loch. Dann gießt eine Klassenkameradin etwas Wasser darüber und steckt vorsichtig einen Zucchini-Setzling hinein. „Mir macht es Freude, dass ich mit meinen Mitschülern zusammenarbeiten, die Pflanzen wachsen und sich entwickeln sehen kann“, sagt Alisch. Die Zehnjährige geht in die fünfte Klasse der Neuen Grundschule Potsdam. Acht Klassen der Ganztagsschule betreuen den Acker – früher hätte man ihn Schulgarten genannt. Sie lernen über ein Jahr hinweg nicht nur theoretisches Wissen über Lebensmittel, Nachhaltigkeit und ökologischen Anbau, sondern bewirtschaften seit dem Frühjahr selbst eine Fläche mit mehr als 20 Gemüsearten. Der Gemüseacker ist ein fester Lernort auf dem Schulgelände, die ersten Salate sind längst geerntet.

Im zweiten Jahr beteiligt sich die Neue Grundschule Potsdam am Bildungsprogramm „GemüseAckerdemie“. 13 000 Euro haben Schule und Förderverein ausgegeben, um die Ackerfläche als Voraussetzung dafür anzulegen. Dafür wurde ein Baum umgesetzt, die Erde ausgehoben und nährhaltiger Boden aufgefüllt. „Ein Schulgarten war immer unser Wunsch. Allerdings fehlte es an Zeit und Know-how“, sagt Lehrerin und Fachbereichsleiterin der naturwissenschaftlichen Fächer, Anni Trieloff. Durch das Projekt gäbe es ein ganzes Team zur Unterstützung, Pflegehinweise, Weiterbildungen für die Lehrer, spielerisch verpacktes Infomaterial für den Unterricht und Arbeitshefte. Selbst die Pflanzen stellt die „GemüseAckerdemie“ – und pflanzt in regelmäßigen Abständen mit.

„Früher gab es im Osten viele Schulgärten, die immer weiter verschwunden sind“, sagt Christiana Henn von der Bildungsinitiative. Besonders in Brandenburg sehe sie den verstärkten Wunsch, Anbauflächen wiederzubeleben. In Potsdam und dem Umland gebe es bereits einige Schulen, die sich beteiligen – und im nächsten Schuljahr kommen im ganzen Bundesland mehr als 15 weitere hinzu. Schulen zahlen zur Finanzierung einen Beitrag, könnten dabei aber mitunter auf verschiedene Fördermöglichkeiten zurückgreifen.

Pflanzen bringt den Kindern der Grundschule Spaß und ein soziales Miteinander. Quelle: Christin Iffert

Tinko Raddmann hat Freude am ackern. Der Gemüsegarten, das sei nicht nur Lernort, sondern Abenteuerplatz. Zuhause hat sich der Elfjährige ein eigenes Beet angelegt, setzt sein Wissen ein: nicht zu nah pflanzen, kein Wasser auf die Blätter in der Mittagshitze. Und manchmal müsse er akzeptieren, dass alle Mühen nicht immer fruchten: „Meine Bohnen sind einfach nichts geworden“, sagt er.

Dass die Kinder echtes Interesse entwickeln, bestätigt Trieloff. Überhaupt sei das Lernen anders. „Der soziale Umgang spielt auf dem Acker eine elementare Rolle, dort testen sich die Schüler aus und sie helfen sich gegenseitig“, sagt die Lehrerin. Gleichzeitig steige die Wertschätzung von Lebensmitteln bei den Kindern. Sie würden den Garten sehr ernst nehmen, auf die Bewässerung achten – und darauf, dass niemand übermütig in den Pausen über die Beete rennt.

Lehrerin Anni Trieloff hatte schon länger den Wunsch, einen Schulgarten aufzubauen. Allerdings fehlte es an Zeit und dem nötigen „Ackerwissen“. Quelle: Christin Iffert

Diese Wertschätzung, hoffen die Ackerdemia-Initiatoren, tragen Schüler in ihr Elternhaus. Denn: „Es bringt nichts, wenn Zuhause wieder Fastfood auf dem Tisch steht“, erklärt Christiana Henn. Dabei gehe es ihr nicht um Verbote, sondern ums Hinterfragen. „Wir bauen ausschließlich ökologisch und saisonal an, um zu zeigen, wie der natürliche Kreislauf ist und dass eine große und krumme Gurke genauso schmeckt, wie eine gerade.“

Supermarktbesuche haben sich für Tinko Raddmann verändert. „Ich achte drauf, wo Lebensmittel herkommen, ob sie mit Pestiziden voll sind oder sie Saison haben. Dann packe ich so viel ein, wie ich wirklich esse“, sagt er. Seine Einstellung habe sich geändert – und der Verein Ackerdemia ist mit dem Ziel, einen Wandel in der Gesellschaft anzustoßen, einen kleinen Schritt weiter.

Säen, pflegen, ernten und essen Das Bildungsprogramm „GemüseAckerdemie“ ist nicht nur in Schulen aktiv. Ein Jahr lang können Kita-Kinder ebenfalls ihr eigenes Gemüse auf dem Acker anbauen. Mangelt es an Platz für ein Beet, können Schüler 20 Wochen Indoor auf Hochbeeten direkt im Klassenzimmer gärtnern. 262 Kitas und Schulen hat die Bildungsinitiative 2018 auf den Acker geschickt – und knapp 8400 Kinder und Jugendliche erreicht.

Von Christin Iffert