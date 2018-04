Älteste Potsdamerin mit 108 Jahren verstorben

Nauener Vorstadt. Die bislang älteste Potsdamerin Ilse Nowak ist mit über 108 Jahren verstorben. Bereits am Samstag erlag sie den Spätfolgen eines Sturzes aus dem Rollstuhl im Seniorenzentrum Emmaus-Haus, wo sie seit ihrem 97. Lebensjahr lebte. Nach ihrem Tod gilt nach Angaben des Einwohnermeldeamts nun eine 105-Jährige als älteste Potsdamerin. 17 Menschen über 100 Jahre leben derzeit in der Landeshauptstadt, nur drei davon sind Männer – der älteste von ihnen ist 103 Jahre alt.

Ilse Nowak wurde am 30. August 1909 in Berlin-Tempelhof als Ilse Nünninghoff geboren. 1913 zog ihre Familie nach Potsdam, wo sie auch bis auf eine Unterbrechung während des Ersten Weltkriegs ihr Leben verbrachte. Sie hing an der Stadt, lebte lange Zeit an der Siedlung am Schillerplatz, in der Kunersdorfer Straße und in Drewitz.

Nach dem Besuch der Höheren Schule für Frauenberufe arbeitete sie als Lehrerin für Hand- und Hausarbeit und Sport. Ilse Nowak heiratete zwei Mal in ihrem Leben und brachte drei Söhne auf die Welt. „Sie war lieb, zierlich und sparsam und hat sich über die schönen Kleinigkeiten wie ein blühendes Blümchen gefreut“, sagt Enkelin Gina Koberstein.

Im Jahr 2015 erfüllte ihr Oberbürgermeister Jann Jakos einen Geburtstagswunsch und führte sie durch den neu errichteten Landtag.

Die Landeshauptstadt trauert um Ilse Nowak. Sie war mit 108 Jahren älteste #Potsdam|erin und ist am vergangenen Osterwochenende verstorben, wie ihre Familie mitteilte. #OBJakobs: 2015 hatte ich mit ihr den neuen Landtag besucht. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie pic.twitter.com/0tFPJ7JjZf — Potsdam (@LH_Potsdam) April 4, 2018

Obwohl sie bereits 49 Jahre lang Rentnerin war, langweilte sich Ilse Nowak nicht. „Sie löste Kreuzworträtsel, schaut Tierdokus und las eifrig Zeitung“, sagt Koberstein – und dabei sammelte Ilse Nowak vor allem Rechtschreibfehler. „Wir haben eine ganze Reihe Notizhefte, wo sie die Fehler, die richtige Schreibweise und die Zeitung, in der sie ihn gefunden hatte, notierte“, erzählt die Enkelin.

Vielleicht hätte Ilse Nowak noch einige Jahre weiter aufmerksam die Zeitung gelesen, doch ein Sturz im Dezember führte zu einem Bruch des Oberschenkels. „Danach musste sie liegen und das bekam ihr nicht“, sagt Sohn Günter. Am Karfreitag, einem Tag vor ihrem Tod, besuchte er mit seinem Bruder Hans noch einmal die Mutter. Im Mai soll Ilse Nowak auf dem Alten Friedhof beigesetzt werden, „beim Vati“, der vor genau 30 Jahren im März 1988 dort beigesetzt worden war, sagt Sohn Günter.

Von Peter Degener