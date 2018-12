Potsdam

Die Potsdamer Bürgerstiftung ruft auch in diesem Jahr wieder zu ihrer Aktion „Potsdam wichtelt“ auf – einer Art „Julklapp“ im öffentlichen Raum. Die Potsdamer sollen kleine, einfache Geschenke für andere verpacken.

„Häng’ Dein Geschenk an einen Zaun, eine Türklinke“

„Häng’ Dein Geschenk an einen Zaun, eine Türklinke, ein Straßenschild am 5. Dezember abends oder am 6. Dezember morgens“, lautet die einfache Anweisung. Wichtig: Das Päckchen sollte möglichst regen- und schneesicher verpackt sein und bestenfalls auch mit dem Weihnachtsmann-Anhänger aus Papier versehen sein, der auf den Flyern der Aktion zum Ausschneiden oder im Internet auf der Seite www.potsdamer-buergerstiftung.com bereit steht.

Wichtelprinzip: Wer verschenkt, darf auch ein Geschenk nehmen

Wer an der Aktion teilnimmt, darf sich auch guten Gewissens ein anderes Geschenk, das mit dem roten Anhänger drapiert worden ist, mitnehmen. „Wenn alle mitmachen, erhält jede und jeder in Potsdam zum Nikolaus ein kleines Geschenk. Eine kleine Geste des freundlichen Miteinanders und der Mitmenschlichkeit in unserer Stadt“, sagt Marie-Luise Glahr von der Bürgerstiftung zum Ziel des Wichtel-Aufrufs.

Von Peter Degener