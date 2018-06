Potsdam

So viele Bühnen gab es noch nie: Beim jährlichen Musikfest Fête de la Musique am 21. Juni spielen mehr als 130 Musiker, Bands, Chöre und Orchester an 48 verschiedenen Orten. Von 12 Uhr bis tief in die Nacht, indoor und unter freiem Himmel – und überall in der Stadt verteilt.

Alle Bühnen und die jeweiligen Künstler gibt es in der Karte.

Neu dabei sind bei der 14. Ausgabe in diesem Jahr unter anderem das Kunsthaus sans titre, das Gartencafé in der Alexandrowka, das Mossy in Potsdam West und das Krissel’s in Babelsberg.

Freier Eintritt – überall

Alle Konzerte werden dabei wie in jedem Jahr kostenlos sein. Die größte Bühne wird die Brandenburger Straße in der Innenstadt bilden. Dort sollen Palettenbühnen aufgebaut werden und von 14 bis 22 Uhr Straßenmusiker und freie Künstler akustische Songs spielen. >> Das war die Fête de la Musique im vergangenen Jahr.

Das ist die Fête de la Musique Die Fête de la Musique geht auf eine Idee des ehemaligen französischen Kulturministers Jack Lang zurück – und ist mittlerweile ein weltweites Musikfest. Dem Fest liegen sechs Prinzipien zugrunde: 1. Das Fest findet in jedem Jahr zur Sommersonnenwende am 21. Juni statt. 2. Es ist ein großes Live-Musik-Fest – mit unterschiedlichen Genres. 3. Profi- und Amateurmusiker sollen spontan und kostenlos teilnehmen können. 4. Alle Konzerte sind öffentlich und kostenlos. Auch die Bands spielen ohne Gage. 5. Die Konzerte soll eine Plattform des Austausches und der Entdeckung sein. 6. Es soll Musik gespielt werden, wo sonst keine Musik gespielt werden. In Museen, Krankenhäusern oder öffentlichen Gebäuden.

