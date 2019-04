Potsdam

Die Stadt Potsdam hat alle für das Wochenende genehmigten Osterfeuer abgesagt. Das beschlossen die zuständigen Fachleute von Feuerwehr und Umweltamt in einer Sitzung am Donnerstagvormittag.

Gefahr für Waldbrand auf zweithöchster Stufe

Grund für die Absage sind die trockenen Böden und Wälder. Die Gefahr für einen Waldbrand in Potsdam und Potsdam Mittelmark wird vom Brandenburger Umweltministerium aktuell mit der zweithöchsten Stufe vier angegeben.

Im gesamten Land Brandenburg wird die Gefahr mittlerweile auf mindestens vier eingestuft. In Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz gilt sogar schon die höchste Gefahrenstufe fünf. Es sei aber gut möglich, dass die höchste Stufe in weiteren Gebieten ausgerufen werde, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Morgen.

Viele Osterfeuer in Potsdam-Mittelmark noch fraglich

Im Kreis Potsdam-Mittelmark halten sich derweil noch viele Gemeinden die Entscheidung über eine Absage offen. So wurde in Fichtenwalde, wo im vergangenen Sommer Dutzende Hektar Kiefernwald brannten, das Osterfeuer für Samstag an der Straße der Einheit nur unter Vorbehalt genehmigt.

„Wir sind als Fichtenwalder in der Frage sensibilisiert“, sagte Ortsvorsteher Tilo Köhn. „Wir beobachten die Lage und sind im Kontakt mit der Feuerwehr. Es hängt davon ab, wie stark der Wind an dem Tag ist.“ Auch in Groß Kreutz soll die Entscheidung über die Osterfeuer erst am Donnerstag fallen. In Michendorf wurden bereits privat organisierte Osterfeuer abgesagt.

Waldbrand auf Götzer Berg

Derweil ist der Waldbrand auf dem Götzer Berg wieder unter Kontrolle. Feuerwehrleute aus den Ortsteilen der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) war es am späten Mittwochabend gelungen, den Stunden zuvor auf mehreren hundert Quadratmetern ausgebrochenen Waldbrand zu löschen.

Von Ansgar Nehls