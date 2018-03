Alles Wichtige zum Demo-Tag in Potsdam

Potsdam. Zum ersten Mal seit „Pogida“ wollen Rechtsextreme in Potsdam demonstrieren. Die Polizei bestätigte die Anmeldung einer Kundgebung vor dem Justizzentrum in der Jägerallee.

Rechte rufen zum „Tag der politisch Gefangenen“

Seit Ende Februar rufen die Veranstalter über die sozialen Netzwerke zur Teilnahme an ihrer Demonstration auf. Ihr Aufmarsch trägt den Titel „Tag der politisch Gefangenen“ und hat offensichtlich einen rechtsextremen Hintergrund. Die Kundgebung soll am Sonntag um 14 Uhr vor dem Justizzentrum in der Jägerallee stattfinden.

Zwei Proteste gegen den Aufmarsch sind angekündigt

Eine Demonstration von Neonazis wollen viele Menschen in der Landeshauptstadt allerdings nicht still hinnehmen. Deswegen wurden Anfang März die ersten Gegendemos angekündigt.

Das Anti-Rechts-Bündnis der Stadt „Potsdam bekennt Farbe“ ruft zeitgleich zur Nazi-Demo zu einem Protest südlich des Justizzentrums auf. Sie wollen sich „für eine menschenfreundliche Gesellschaft ohne Hass und Hetze“ einsetzen.

Auch von Norden wird es eine Gegenaktion geben: Die Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre (Linke) hat ebenfalls eine Demonstration angemeldet, um sich gegen die Neonazi-Kundgebung zu wenden. Vandres Demonstrationszug beginnt als „Abholspaziergang“ um 13 Uhr am Platz der Einheit auf Höhe der Wilhelmgalerie.

Jägerallee am Sonntag ab 9 Uhr gesperrt

Wegen der Kundgebung und den beiden Gegen-Demos wird es am Sonntag zu Beeinträchtigungen rund um die Jägerallee kommen. Die Stadt hat angekündigt, die Straße von 9 Uhr und bis voraussichtlich 19 Uhr zu sperren.

Autofahrer sollten die Jägerallee umfahren, vor allem ab 13 Uhr kann es eng auf den Straßen in der nahen Umgebung werden. Auch der Busverkehr der Landeshauptstadt ist beeinträchtigt.

Am Sonntag finden in #Potsdam im Bereich der Nördlichen Innenstadt sowie der Jägervorstadt mehrere Veranstaltungen statt. Zwischen 9 und 19 Uhr wird es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen (Bus & Tram) kommen. Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig. #einsatzpdm1803 pic.twitter.com/VtY4R6uNFw — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) March 16, 2018

> Details zur Sperrung der Jägerallee: Was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.

Die MAZ berichtet am Sonntag den ganzen Tag lang online in einem Liveticker über die Demonstrationen in der Jägerallee.

