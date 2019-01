Potsdam

Mysteriöser Fund in der Alten Fahrt: Am Mittwochvormittag hat ein Zeuge die Potsdamer Polizei gerufen und gemeldet, dass er im Bereich der Fußgängerbrücke zur Freundschaftsinsel zwei Schusswaffen im Wasser gesehen habe. Beamte der Wasserschutzpolizei konnten daraufhin tatsächlich fünf Waffen in der Havel feststellen.

Gegen 13 Uhr konnten Polizeitaucher sie bergen. Wie sich bei den ersten Ermittlungen herausstellte, handelt es sich bei vier der fünf Waffen um Schreckschusswaffen. Ob auch die fünfte eine Schreckschusswaffe ist, woher die Waffen stammen und wie sie dorthin gelangten, ist derzeit noch unklar.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 zu wenden.

