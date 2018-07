Am Stern

Platt, platter, Kinderheim Am Stern: Der Altbau in der Pietschkerstraße ist gefallen. Der Hügel, auf dem der DDR-Zweckbau zwischen Wohnblocks und Einfamilienhäusern thronte, ist leer. „Läuft alles glatt, können wir wohl im August den Grundstein für den Heimatstern legen“, verriet jetzt Christian Schophaus, beim Deutschen Roten Kreuz Vorstand des Kreisverbands Potsdam/Zauch-Belzig.

Das DRK hatte das Heim 1992 übernommen und plant nun, an seiner Stelle möglichst bis Ende 2019 ein modernes Ensemble zu errichten. Die Heimatstern getaufte Anlage soll aus vier unterschiedlichen Häusern und einem multifunktionalen Verbinder bestehen – die Kinder, die derzeit in einem Übergangsquartier in der Nachbarschaft der Baustelle wohnen, durften an den Entwürfen mitwirken. 5,3 Millionen Euro sind für das Vorhaben veranschlagt. Eine Million davon muss das DRK allein aufbringen – dafür sammelt es seit einem Jahr Spenden. Die Leser der MAZ haben sich Weihnachten 2017 mit 23 000 Euro beteiligt.

Von Nadine Fabian