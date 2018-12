Potsdam

Die Ideen für seine Zeichnungen findet Jörg Hafemeister bei der täglichen Zeitungslektüre. „Ich gucke, was so in der Luft liegt, welche Themen in Potsdam diskutiert werden“, sagt der Karikaturist. Seit nunmehr zwei Jahren druckt die „Märkische Allgemeine allwöchentlich am Mittwoch“ auf Seite 2 ihren „Hafemeister“.

Die farbenfreudigen Zeichnungen sind mittlerweile Kult. Zum 1025-jährigen Stadtjubiläum erschien sogar ein großes Poster, auf dem Hafemeister viele Protagonisten der Stadt liebevoll skizzierte. „Man kann Persönlichkeiten ja auch niedermachen, aber hier wird jeder, der Gegenstand einer Darstellung ist, respektiert“, so Ex-Oberbürgermeister Jann Jakobs ( SPD) im Oktober anlässlich einer Hafemeister-Ausstellung im Rathaus. Jakobs und sein politischer Widerpart Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) gehörten sicherlich zu den am häufigsten karikierten Politikern Potsdams. Künftig dürfte das neue Stadtoberhaupt Mike Schubert ( SPD) diese Rolle einnehmen. Denn egal, ob Kita-Streit, Dauerstau oder Diskussion um Potsdams Mitte und Terrassenrestaurant Minsk“, der OB ist stets mittendrin.

An Ideen mangelt es Hafemeister nie

Gern orientiert sich Hafemeister an den Jahreszeiten und am Wetter: „Wenn es ganz heiß ist, bekommt der Alte Fritz am Kiosk halt ’ne Fritz-Cola“, erzählt der 57-Jährige und lacht. An Ideen dürfte es Hafemeister, der 1985 im „Lindenpark“ als Gestalter erstmals professionell seiner Passion nachging und sich einen Namen machte, auch in Zukunft nicht mangeln.

