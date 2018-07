Potsdam

Die Stimmung im Lustgarten ist mit dem letzten Act auf dem Höhepunkt. Anastacia rockt die Bühne mit ihrer Wahnsinnsstimme - der Boden im Lustgarten vibriert fast unter der Wucht der Bässe. "Dankeschön", sagt Anastacia auf Deutsch nach jedem Lied, wenn das Publikum applaudiert. (Eigentlich klingt es wie "Dankaschon".) Weil sie so viel in Deutschland auf der Bühne steht, hat sie auch noch viele andere deutsche Wörter drauf: "Berliner" zum Beispiel und auch ein paar Kraftwörter.

Vor dem Auftritt war noch ein Pressetermin backstage. Unterm freien Himmel waren ein Couchstuhl, ein Tisch und eine Bank für die Journalisten aufgebaut. Anastacia aus der Nähe - da denkt man eigentlich nur:Wahnsinn, wie jung die Frau ausschaut! Dabei steuert sie zielgerade auf die 50 zu. Aber: Kaum Falten, sie könnte auch locker für Mitte 30 durchgehen. "Heute morgen beim Aufstehen habe ich noch nicht so ausgesehen wie jetzt", sagt sie lachend. Aber sie räumt auch ein, dass sie anscheinend von Mutter Natur begünstigt ist. "Man hat mich immer für jünger gehalten." Und selbst wenn nicht alles 100 Prozent Natur sein sollte, dann ist es doch zumindest gut gemacht.

Einer der Vorteile der Lebenserfahrung: Man merkt, sagt Anastacia, welchem Druck Frauen in Bezug auf ihr Äußeres ausgesetzt sind, und macht sich zunehmend frei davon. So spielt Anastacia dann auch auf: Befreit und voller Power - born to be wild .... Let's rock the Lustgarten!

Noch mehr Bilder vom Stadtwerkefest 2018 gibt es hier.

Von Ildiko Röd