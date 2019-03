Potsdam

Berufsverbot, Haft, Flucht und Hoffnung bis zuletzt: Zum Andenken an den unter den Nazis verfolgten jüdischen Juristen Fritz Hirschfeld aus Potsdam wurde jetzt ein Stolperstein im niederländischen Nieuwkuijk verlegt. Dorthin war Fritz Hirschfeld 1939 emigriert, von dort aus wurde er 1942 ins KZ Westerbork verschleppt und schließlich über das KZ Theresienstadt im Herbst 1944 nach Auschwitz deportiert.

Auch vor Hirschfelds Potsdamer Wohnhaus soll ein Stolperstein liegen

„Nach Abschied“, schrieb Fritz Hirschfeld in seinem letzten Brief, „ist mir (...) gar nicht zumute“ – er war 58, als er ermordet wurde. Eine Ausstellung im Justizzentrum an der Jägerallee erinnert seit einem Jahr an ihn und andere jüdische Richter und Anwälte. Auf Anregung des Landgerichts soll im November auch in Potsdam ein Stolperstein für Fritz Hirschfeld verlegt werden – vor seinem einstigen Wohnhaus in Klein Glienicke. Dieses hatte Maimi von Mirbach dem Freund abgekauft, so dass er die fällige „Reichsfluchtsteuer“ bezahlen konnte. Im Jahr 2005 stritten die Erben um das Anwesen vor Gericht.

