Auswärtsspiel - Babelsberg-Fans auf Rastplatz angegriffen

Unschönes Ende einer eh schon bitteren Auswärtsfahrt: Nach dem verlorenen Auswärtsspiel des SV Babelsberg 03 beim FSV Wacker Nordhausen wurden Fans des Babelsberger Regionaligisten auf einer Autobahnraststätte auf der A 143 von Unbekannten angegriffen.

Angriff auf Rastplatz

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Fans auf dem „Pappelgrund“-Rastplatz bei Teutschenthal in Sachsen-Anhalt eine Pause eingelegt.

Plötzlich seien vier Fahrzeuge vorgefahren, aus denen 10 bis 15 Menschen ausgestiegen seien, teilte die Polizei mit. Die Gruppe griff die Nulldrei-Anhänger direkt an, Flaschen flogen. Vier Potsdamer Fans wurden bei der Attacke verletzt.

Schnell zogen sich die Babelsberg-Fans in den Bus zurück, verließen den Rastplatz und informierten die Polizei über den Vorfall.

Vier Fans im Krankenhaus

Die Beamten nahmen den Bus auf der B 80 in der Höhe von Halle in Empfang. Dort wurde Anzeige wurde aufgenommen und die verletzten Personen, eine 35-jährige Frau und drei Männer (29, 34 und 38 Jahre), wurden in ein Krankenhaus gebracht und ambulant versorgt, wie die Polizei in Halle am Donnerstagmorgen gegenüber MAZonline berichtete.

Die Angreifer und die Hintergründe der Tat waren zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs.

Niederlage im Nachholspiel

Der SV Babelsberg 03 hatte am Mittwochabend beim FSV Wacker Nordhausen gespielt. Das Team von Trainer Almedin Civa unterlag vor rund 600 Zuschauern knapp: Wacker besiegte den Nulldrei mit 1:0.

Von MAZonline