Animes aus dem Rechenzentrum in Potsdam

Potsdam. Ein veritabler Skandal ist gut für das Geschäft. Das wussten nicht nur die Macher der Anime-Reihe „Yosuga no Sora“ (deutsch etwa: „Himmel der Verwandtschaft“), als sie ein Computerspiel, in dem es auch um verbotene Geschwisterliebe geht, als Zeichentrickserie adaptierten. Das war ebenso Sebastian Hemesath bewusst, als er für seine neu gegründete Firma AniMoon Publishing die deutschen Rechte ankaufte. „Wir hätten keinen besseren Starttitel haben können“, sagt er heute, gut ein Jahr nach Veröffentlichung der ersten DVD-Box. „Die Serie polarisiert: entweder man liebt sie oder man hasst sie. Dazwischen gibt es nichts.“ Die limitierte Startauflage mit eigens produzierter deutscher Synchronisation und einer Reihe von Extras, mit Schmuckverpackung und Kuscheltier war schnell ausverkauft, eine günstigere Standard-Edition folgte.

Der gebürtige Münsteraner kam für die Ausbildung nach Potsdam

Dabei ist „Yosuga no Sora“ eher untypisch für das sonstige Programm des kleinen Potsdamer Labels. „Die meisten Anime-Anbieter in Deutschland setzen auf ‚T&A’ – Titten und Action“, erklärt Sebastian Hemesath. „Das verkauft sich am besten. Aber dadurch wird der Markt langweilig. Wir bringen jetzt die Vielfalt rein.“ Trotz des kontroversen Erstlings mit reichlich amoralisch aufgeladener Erotik hat sich der gebürtige Münsteraner, der für eine Ausbildung nach Potsdam kam, deshalb auf „besondere Geschichten“ spezialisiert. Und auf Serien, die etwas älter sind, bereits eine stabile Anhängerschaft haben, aber bisher nicht in Deutschland erschienen sind. „Nische in der Nische“, sagt er dazu. Das erspart ihm nicht nur den harten Konkurrenzkampf um aktuelle Titel. Er kann sich auch sicher sein, dass die von Fans teilweise unbändig verehrten Serien reißenden Absatz finden werden.

Zwei weitere Animes hat Ani­Moon Publishing inzwischen auf den deutschsprachigen Markt gebracht, in verschiedenen Formaten, Editionen und Preisklassen. Schon veröffentlicht ist die Trickfilmserie zum Erfolgsmanga „Toradora!“, eine Coming-of-Age-Geschichte mit klassischen Motiven japanischer Philosophie. Eine dritte Reihe, die „Usagi Drop“ heißt, erscheint noch im Dezember. Darin geht es um einen jungen Mann, der ein kleines Mädchen bei sich aufnimmt, das aus einer Affäre seines verstorbenen Großvaters hervorgegangen ist – eine ergreifende Erzählung über große Veränderungen im Leben. „Außerdem haben wir uns die ersten beiden Staffeln von ‚Higurashi’ gesichert“, ergänzt Sebastian Hemesath. Im April soll die deutsche Fassung der beliebten Serie über eine mysteriöse Mordserie bereits in den Läden stehen.

Im Frühjahr und im Herbst geht’s auf die Jagd nach Filmmaterial

Um neue Serien und Filme einzukaufen, reist Sebastian Hemesath zweimal im Jahr nach Japan. Im März und im Oktober finden dort die großen Filmmärkte statt, auf denen die Lizenzen für Animes gehandelt werden. Der größte Teil der Vertragsverhandlungen erfolgt allerdings per E-Mail. Ist alles unter Dach und Fach, das Original-Filmmaterial aus Japan da, geht es an die Synchronisation, für die die Potsdamer Firma die Sprecher auswählt und die Neuvertonung intensiv begleitet. Die Bestandteile der Serien-Boxen lässt sie in aller Welt produzieren, in Deutschland, Dänemark und China zum Beispiel. Zu haben sind die fertigen Animes aus Potsdam schließlich in allen großen Elektronikmärkten, in Filmabteilungen von Kaufhäusern und Musikgeschäften, in Comic-Läden und bei Online-Händlern sowie auch als Video-on-Demand bei ausgewählten Streamingdiensten.

Im ersten Jahr eine halbe Million Euro Umsatz

Das Ersparte von Sebastian Hemesath und seiner Lebensgefährtin Evelyn Hemmann, die Mitinhaberin ist, und ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau stecken in der Firma. „Man muss schon sehr viel in Vorleistung gehen“, erklärt Hemesath. „Hätte die erste Serie nicht funktioniert, hätten wir den Laden gleich wieder zumachen können.“ Doch alles ging gut, mehr als das: „Im ersten Jahr haben wir über eine halbe Million Euro Umsatz gemacht“, so der 35-Jährige. Zwei neue Arbeitsplätze entstanden: ein Grafiker und ein Auszubildender sind heute festangestellt. Der Rest des kleinen Teams besteht aus freien Mitarbeitern. Gelenkt wird das wachsende Unternehmen aus einem kleinen Doppelbüro im Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum. „Das ist aus mehreren Gründen ideal“, sagt Hemesath. „Es ist zentral gelegen, die Mieten sind bezahlbar und man befindet sich in einem sehr kreativen Umfeld. Ich hoffe, das Rechenzentrum bleibt noch lange hier bestehen.“ Mit Expansionsgedanken trägt Hemesath sich eher hinsichtlich der Produktion. „Mittel- und langfristig wollen wir den Output erhöhen“, so der erfolgreiche Gründer. „Dann veröffentlichen wir nicht mehr nur einen Titel pro Monat wie bisher, sondern zwei oder drei.“

Animes sind japanische Zeichentrickfilme Weltweit hat sich der Begriff „Anime“ für in Japan produzierte Zeichentrickfilme etabliert. Dazu gehören abendfüllende Kinofilme und Serien wie „Dragon Ball“, „Pokémon“ oder „One Piece“, aber auch Klassiker aus dem Kinderfernsehen wie „Mila Superstar“, „Heidi“, „Wickie“, „Die Biene Maja“ und „Captain Future“. In Japan selbst werden alle Arten von Animationsfilmen als Anime bezeichnet, sowohl inländische als auch importierte. Seit den 2000er Jahren erfreuen sich Animes ebenso wie japanische Comics (Mangas) in Deutschland vor allem unter Jugendlichen immer größerer Beliebtheit. Deutsche Anime-Fans konsumieren Serien und Filme vorwiegend auf DVD oder Blu-ray sowie zunehmend über kostenpflichtige Videoportale im Internet.

Von Marcel Kirf