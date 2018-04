Anpaddeln der Wassersportler in der Havelbucht

Innenstadt. Der Wind hielt sich in Maßen, die Sonne strahlte und die Temperaturen lagen schon bei 16 Grad, als sich am Sonntagmorgen die Neustädter Havelbucht mit Dutzenden Booten füllte, in denen verschiedenste Wassersportler saßen. Kanus, Kajaks, Drachenboote und Stand-Up-Paddler von zahlreichen Vereinen aus der Stadt und darüber hinaus folgten der Einladung des Landeskanuverbands zum traditionellen Anpaddeln in Begleitung des Potsdamer Fanfarenzugs.

„Vor uns liegt ein spannendes Sportjahr im Profi- und im Freizeitsport“, sagte Verbandspräsident Michael Schröder. Gemeinsam mit Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) eröffnete er anschließend die Saison . Fast zeitgleich legten die Boote nun ab, um sogleich die Havelseen zu genießen.

Von Peter Degener