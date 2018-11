Potsdam

Die emanzipatorische Antifa Potsdam beklagt, dass die Potsdamer Stadtwerke ihnen ihre Laternen nicht für eine Plakataktion zur Verfügung stellen.

Nach Recherche in Archiven wollte die Gruppe anlässlich des 80. Jahrestages der sogenannten Reichspogromnacht an Laternen an Opfer und Täter erinnern, um einen breiteren Kreis Potsdamer zu erreichen, als jene, die zum offiziellen Gedenken kommen. Weil aber an den Laternen vor Wahlen auch Plakate hängen, bezeichnete Melyssa Diedrich von der Antifa das Verbot durch die Stadtwerke als „skandalös“.

Von MAZonline