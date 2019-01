Brandenburger Vorstadt

Der wichtigste Schleichweg der Berufsverkehrs-Einpendler durch die Brandenburger Vorstadt ist seit Montag letzter Woche abgeschnitten: die Stadt hat die Kantstraße unter der Eisenbahnbrücke zur Einbahnstraße gemacht. Das Ausweichen vor den Staus der Zeppelinstraße in einem Zickzack-Kurs durch die Kastanienallee, die Maybach-, die Kant-, die Geschwister-Scholl- und die Nansenstraße ist eigentlich unmöglich, doch Tag für Tag ignorieren Autofahrer das Durchfahrtverbot. Die Stadt kann und will den fließenden Verkehr nicht kontrollieren, doch die Polizei tut es. Am Mittwoch stoppten Polizisten in den Morgenstunden Falschfahrer im Minutentakt; mancher fuhr sogar in die Gegenrichtung ein, obwohl die Beamten dort gerade jemanden zur Kasse baten: 25 Euro kostet das Vergehen. „Viel zu wenig“, ärgerte sich ein Lastenrad fahrender Anwohner: „Da müsste eine Null ran.“ Er hatte einen Tag vorher schon sein Rad mitten auf der Straße ab- und einen Falschfahrer zur Rede gestellt; andere Radfahrer zeigen den Regel-Ignoranten gerne mal den Vogel.

Täglich und oft wird das Durchfahrverbot in der Kantstraße ignoriert, auch von Potsdamern. Quelle: Rainer Schüler

„Wenn es eine Regel gibt, muss sie eingehalten werden“, sagte ein Polizist der MAZ: „Das ist halt unser Job.“ Sagt’s und stoppt einen Berliner Skoda-Fahrer, der geradewegs auf ihn zugefahren kommt; Ausrede zwecklos.

Anwohnerin Jana Mertens befürwortet die neue Einbahnstraßenregelung, hat aber dadurch auch erhebliche Probleme: Sie hat für sich und ihre gehbehinderte Mutter einen Parkplatz in diesem Stummelstück der Kantstraße, nur kann sie den nur über die Zeppelin-, Nansen- und Geschwister-Scholl-Straße anfahren; das dauert lange im Berufsverkehr.

Bürger fordern eine Änderung der neue Verkehrsregelung in der Kantstraße. Quelle: Rainer Schüler

Inzwischen werben Anwohner um eine Änderung der Änderung. Sie wollen keine Einbahnstraße mehr und ihren Garagenkomplex von beiden Seiten aus erreichen. Die komplette Durchfahrung wollen sie aber verhindern, indem das Rechtsabbiegen aus der Kant- in die Schollstraße verboten und das Linksabbiegen zurück zur Kastanienallee vorgeschrieben wird. Flugblätter werben um Unterstützer und Unterschriften, um der Stadtverwaltung eine Neuregelung abzuringen.

Die Einbahnstraßenregelung im Grunde aufrecht zu erhalten, aber erst nach der Hälfte der Straße gelten zu lassen, funktioniert nach Auskunft der Stadtverwaltung „aus verkehrsorganisatorischen Gründen hinsichtlich der Erkennbarkeit und Durchsetzbarkeit“ nicht. Bleibt das Abbiegeverbot.

Von Rainer Schüler