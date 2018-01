Uferweg: Erste Niederlage für die Anwohner

Groß Glienicke. Das Innenministerium als zuständige Enteignungsbehörde hat im Streit um den Uferweg am Groß Glienicker See der Stadt ein drei Meter breites Wegerecht über ein Grundstück am See eingeräumt. Der Eigentümer hatte den dort gültigen Bebauungsplan, der den Weg vorsieht, nicht anerkannt. Bis Anfang Februar kann der Eigner gegen den Entscheid Rechtsmittel einlegen. Falls nicht, muss der Weg binnen maximal fünf Jahren errichtet werden.

Der Uferweg am See in Groß Glienicke soll für alle zugänglich sein – gegen den Willen der Anwohner, die nach und nach einige Zugänge sperrten. Im April 2010 formierten sich einie Bürger und protestierten gegen die Sperrungen ihrer Nachbarn.

OB möchte gütliche Einigung

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) freute sich über diese erste Entscheidung zugunsten der Stadt und forderte die anderen 19 privaten Eigentümer auf, „sich mit uns gütlich zu einigen und somit endlich den rechtsgültigen Bebauungsplan anzuerkennen.“ Der betroffene Grundstückseigner gehört übrigens nicht zu den aktiven Sperrern des Weges, da sein Grundstück im nördlichen Teil des Seeufers von zwei Sperrern „eingefriedet“ wurde.

Die Stadt möchte einen öffentlichen Uferweg am Groß Glienicker See vorbeiführen, doch mehrere Grundstückseigentümer sperrten den Weg, bis die Landeshauptstadt im Sommer 2017 mitteilte, dass keine Einigung zu erwarten sei.

Von MAZonline