Anzahl der Radfahrer seit 2000 verdoppelt

Potsdam. Immer mehr Potsdamer steigen aufs Fahrrad um. Nach einer seit 2000 durchgeführten regelmäßigen Verkehrszählung an der Humboldt- und der Langen Brücke hat sich die Anzahl der Radfahrer zwischen den Jahren 2000 und 2016 mit einem Zuwachs von 83 Prozent fast verdoppelt. Das ist die Kernaussage des aktuellen Berichts zur Entwicklung des Radverkehres 2016 in Potsdam, der in der kommenden Woche den Stadtverordneten vorgestellt werden soll.

Zunahme der Radfahrer um 93 Prozent

Die Humboldtbrücke wurde demnach 2000 täglich von 946 Radfahrern passiert, 2016 waren es 2223. Über die Lange Brücke kamen 2000 täglich 3045 Radfahrer, 2016 waren es 5116. Anhand der beiden Brücken könne die Entwicklung des Radverkehrs gut nachvollzogen werden, heißt ein dem Bericht. Aus den Zähldaten werde auch ersichtlich, dass der Anteil von Radfahrern an der Potsdamer Bevölkerung deutlich zugenommen hat. Denn der Zunahme der Radfahrer um 93 Prozent steht ein Bevölkerungszuwachs um 33 Prozent gegenüber. Zwischen 2014 und 2016 habe der Radverkehr auf den innerstädtischen Havelbrücken um sieben Prozent zugenommen, während die Bevölkerung um fünf Prozent wuchs.

Absolute Angaben oder Schätzungen zur Anzahl der Radfahrer in Potsdam finden sich in dem Bericht nicht. Im Rathaus gab es dazu am Montag auch auf Nachfrage keine Auskunft. Nach dem 2017 vorgelegten Radverkehrskonzept gibt es in Potsdam 913 Fahrräder pro 1000 Einwohner. Ein Anteil, der 11,5 Prozent über dem Wert von 2008 lag. Absolute Zahlen finden sich in dem Radverkehrsbericht zur Entwicklung der Nutzerzahlen an den Ausleihstationen von Potsdam-Rad. 2014 wurden an 24 Stationen insgesamt 14 862 Nutzer gezählt, 2016 waren es an nunmehr 29 Stationen 33 966 Nutzer – ein Zuwachs um 128 Prozent.

177 Kilometer Radwege mehr

Die Gesamtlänge der Radwege in Potsdam wurde von 2014 bis 2016 um drei auf 177 Kilometer erweitert. Zu den wichtigen Radwegeprojekten zählen der 2017 fertiggestellte Radweg Schlaatz-Drewitz und der Radweg an der Nuthestraße zwischen Berliner und Rudolf-Breitscheid-Straße. Mit der Öffnung weiterer 21 Einbahnstraßen für den Radverkehr in beide Richtungen gab es 2016 insgesamt 43 für Radfahrer im Zweirichtungsverkehr freigegebene Einbahnstraßen.

Kritisch wird vermerkt, dass Potsdam im Städtevergleich des ADFC bei den Städten zischen 100 000 und 200 000 Einwohnern vom Platz vier im Jahr 2014 auf den Platz sechs im Jahr 2016 absackte – hinter Erlangen, Oldenburg, Ingolstadt sowie Göttingen und Hamm, die neu in die Gruppe der Top vier kamen und sofort auf die Spitzenplätze kamen.

Von Volker Oelschläger