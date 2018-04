Arbeiter stürzt aus 7 Meter Höhe in die Tiefe

Potsdam. Am Montagvormittag kam es gegen 10 Uhr auf einer Baustelle in der Potsdamer Straße in Bornim zu einem schwerwiegenden Arbeitsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte ein 53-jähriger Arbeiter auf der Baustelle und fiel rund sieben Meter kopfüber in die Tiefe und kam auf einem Vordach zum Liegen.

Der Mann erlitt durch den Sturz lebensbedrohliche Verletzungen im Kopf-, Brust- und Beckenbereich.

An der Unfallstelle kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Bei der Ladung musste die Potsdamer Straße kurzzeitig gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Der #Rettungshubschrauber Christoph 35 geht hinter dem Gerätehaus der #FFBornim zur Landung. Die Kollegen der @PolizeiBB bringen die Besatzung dann zur Einsatzstelle. — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) April 9, 2018

Der 53-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Unfallort übernahmen die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz die Ermittlungen zur Unfallursache.

Von MAZonline