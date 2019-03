Aufnahmestopp in der Arche

Potsdam Ansturm auf Potsdamer Hilfsprojekt - Aufnahmestopp in der Arche Immer mehr sozial benachteiligte Kinder benötigen die Hilfe der christlichen Einrichtung in Drewitz – jetzt mussten zum ersten Mal Familien vertröstet werden, weil die Arche aus allen Nähten platzt.

Ein Brief von einen Kind für die Arche: „Liebe Arche, du bist so groß! Du hast viel Spaß in dir drin. Darum mag ich dich. Danke, dass du gebaut wurdest.“ Quelle: Nadine Fabian