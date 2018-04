„Archiv“ feiert 24. Geburtstag

Potsdam. Mit vier Bands feiert das alternative Kulturzentrum Archiv in der Leipziger Straße 60 am Freitag ab 20 Uhr seinen 24. Geburtstag. Spielen werden die Potsdamer Punkbands Complete Crap, Purple People Eater und Veto, sowie zum Finale Calzada de los Muertos aus Berlin, die Ska und Punkrock mit feurig-mexikanischer Folklore garnieren.

Die Vorgeschichte des Hauses findet indirekt Erwähnung in der Fotoausstellung „1025 Jahre Potsdam“ zum Stadtjubiläum am Bauzaun vor der Ruine der alten Fachhochschule. Erinnert wird dort an die in Gewalt eskalierte Räumung des Kulturzentrums Fabrik in der Gutenbergstraße 105, einem von damals mehr als 35 besetzten Häusern in der Potsdamer Innenstadt, am 22. September 1993.

Die Fotogalerie erzählt vom Wechsel der Tanzfabrik aus der Gutenbergstraße in die damalige Industrie- und Militärbrache in der Schiffbauergasse, die mit dem Waschhaus, der Fabrik, dem T-Werk, dem Fluxus-Museum und dem 13 Jahre nach der Fabrik-Räumung am 22. September 2006 eröffneten Theaterneubau zu einem der bedeutendsten Kulturquartiere im Land Brandenburg entwickelt wurde.

Eine andere Traditionslinie der Fabrik führt über Adressen wie die Hegelallee 5 zu dem ehemaligen Filmarchiv in der Leipziger Straße 60, das Ende März 1994 besetzt und vier Jahre später legalisiert wurde. Die Nagelprobe kam 2008, als zunächst ein Teil des Hauses mit den Bandprobenräumen im Keller baupolizeilich gesperrt wurde.

Im selben Jahr wurde von den Stadtverordneten ein Grundsatzbeschluss zur Rettung des Archivs verabschiedet. 2013/14 wurde in einem ersten Sanierungsschub mit städtischer Förderung die Veranstaltungsetage hergerichtet. Die Erneuerung von Dach und Fassade an dem denkmalgeschützten Gebäude aber steht noch aus. Gut 500 000 Euro sind dafür bei der Stadt reserviert.

Von Volker Oelschläger