Innenstadt

Die Stadt liegt in Trümmern. Nur oben, auf der Spitze des Alten Rathauses, steht eine goldene Figur mit dem Himmel auf den Schultern, die sich aus der Zerstörung und Verwüstung ringsum kaum etwas zu machen scheint. Quizfrage: Ist das Atlas, Steuben oder Asterix?

Bei der richtigen Antwort klingelt eine Registrierkasse und ein Sparschwein erscheint, liegt man falsch, kommt ein hässliches Geräusch zu einem betretenen Mondgesicht.

Nächste Frage: Was beherbergt das wieder aufgebaute Stadtschloss, ein Museum, ein Parlament oder ein Internat?

Zehn, vielleicht auch 15 Minuten benötigt man für den Wissensparcours, den drei Schüler der Steuben-Gesamtschule gemeinsam mit Mitarbeitern des Potsdam-Museums begleitend zur Sonderausstellung „Potsdam. Ein Paradies für meine Kamera – Max Baur. Fotografie“ als App für das Handy oder das Tablet entwickelt haben.

Kerngedanke des Projekts war es, „aus der Ausstellung in den Stadtraum zu gehen“, sagt Judith Granzow, Chefin der Fotografischen Abteilung und eine der Ausstellungskuratorinnen.

Ruine des Alten Rathauses mit der Atlas-Figur vor der zerstörten Kuppel der Nikolaikirche, Blick vom damaligen Blücherplatz. Quelle: Potsdam-Museum/Max Baur

Dass Jasmin Hoffman (17), Lama El-Haj Youssef (18) und Mael Geißler (19) auf die historischen Potsdam-Bilder stießen, war Zufall. Keiner von ihnen kannte Max Baur, weder den Namen des Fotografen, noch seine bei Älteren legendären Aufnahmen.

Im Kurs Berufs- und Studienorientierung hatten sie sich für das Museum gemeldet, den Kontakt zwischen der Schule und der Einrichtung gibt es laut Museumspädagogin Anke Stemmann bereits seit vier Jahren. Üblicherweise geht es bei den Schülerprojekten um die Aufbereitung von Inhalten der ständigen Ausstellung zur Stadtgeschichte für jüngeres Publikum.

Doch dieses Mal „kam uns die Max-Baur-Ausstellung ganz gelegen“, so die Pädagogin: „Das mediale Interesse bei jungen Erwachsenen ist sehr groß; wir sind auf die Idee gekommen, das zu verknüpfen.“

Mael Geißler erzählt, dass es schon die Grundidee gegeben habe, eine „App zur Ausstellung“ zu gestalten. Sie hätten ein Spiel entwickelt, bei dem man Punkte sammelt „mit dem Nevenkitzel, dass man vor den anderen fertig sein möchte“.

Unterstützt vom Museums-Förderverein und gefördert von der Plattform für kulturelle Bildung des Landes, hat das Potsdam-Museum für dieses Projekt eine „Actionbound“-App angemietet, die für eine gewisse Zeit mit eigenem Inhalt gefüllt werden kann. Andere Häuser hätten bereits Erfahrung damit, für das Potsdam-Museum sei es das erste Mal, sagt Anke Stemmann.

Gemeinsam mit Anja Tack, einer weiteren Kuratorin der Ausstellung, wählten die Schüler Fotomotive von Max Baur für einen fiktiven Rundgang durch die Innenstadt aus, die sie mit Hintergrundinformationen, Wissensfragen und selbst aufgenommenen Fotografien als Abgleich zur Gegenwart verbanden.

Jasmin Hoffmann berichtet von der Faszination verschwundener Gebäude, Perspektiven und Orte wie dem Blücherplatz, den man in der Parkanlage gleich hinter dem Museum nicht einmal ahne, oder dem Steubenplatz; „jetzt ist dort diese Fachhochschule, man konnte das gar nicht mehr erkennen“.

Lama El-Haj-Youssef berichtet, dass die App im Anspruch auf Fünft- bis Siebentklässler ausgerichtet sei. Die Gestaltung der Rallye sei allerdings auch für die Beteiligten selbst eine große Überraschung gewesen. Denn keiner der drei – sie fahren täglich aus Teltow, Borkheide und Körzin bei Beelitz zum Unterricht ins Kirchsteigfeld – habe bisher auch nur geahnt, wie die Stadt früher einmal ausgesehen hat.

Das Spiel, an dem sie seit Februar arbeiten, testeten sie immer wieder zu Hause mit Eltern und Geschwistern. Die Mutter von Jasmin Hoffmann konnte viel dazu erzählen, sie ist in Potsdam aufgewachsen. In der Schule hielten sie ihr Projekt bisher geheim.

Zum Abschluss ihres Kurses werden die drei eine Arbeit über die Rallye schreiben und eine Führung für eine siebente oder achte Klasse durch die Ausstellung organisieren. Im Museum arbeiten wollen sie nach dem Stand der Dinge später aber nicht.

Jasmin Hoffmann möchte in die Rechtspflege gehen, Lama El-Haj-Youssef stellt sich eine Zukunft als Immobilienmaklerin vor, Mael Geißler weiß noch nicht, ob er eine Laufbahn im gehobenen Dienst bei der Polizei einschlägt, ins Büromanagement oder in die Pharmazie gehen soll.

Workshops für Schulen, Hort- und Feriengruppen In die Sonderausstellung „Potsdam, ein Paradies für meine Kamera“ mit rund 300 Fotografien von Max Baur (1898-1988) kamen seit der Eröffnung Mitte April 4700 Besucher. Die Ausstellung läuft noch bis 26. August. Für die Spurensuche mit dem Handy oder dem Tablet gibt es die kostenlose Actionbound-App. Mit den Suchworten Max Baur oder „Ein Paradies für meine Kamera“ gelangt man zur Rallye auf den Spuren Max Baurs durch die Innenstadt. Begleitend zur Sonderausstellung gibt es ein umfangreiches Workshopprogramm für Schulklassen, Hort- und Feriengruppen. Angeboten werden unter anderem Stadtrundgänge mit dem Museumskoffer, Gestalten mit Solarpapier, Grundkurse in Fotografie und die Gestaltung von Postkarten.

Von Volker Oelschläger