Potsdam/Babelsberg

Mit Gebäuden wie dem 1899 eröffneten Nowaweser Rathaus und der 1903 eingeweihten neuen Synagoge neben der Hauptpost am Wilhelmplatz schrieb sich Julius Otto Kerwien ins Gedächtnis der Landeshauptstadt. Über den Architekten selbst hingegen ist bis heute nur sehr wenig bekannt: Geboren am 4. September 1860 im ostpreußischen Gallingen, gestorben am 17. Dezember 1907 in Potsdam, bestattet auf dem Neuen Friedhof an der heutigen Heinrich-Mann-Allee, das Grab 1937 eingeebnet.

„Uns fehlen die ersten 30 Jahre seines Lebens“, sagt André Looft. Er ist gemeinsam mit mit Frank Reich und Hans-Jürgen Krackher Initiator der Ausstellung „... findet Kerwien! Eine Spurensuche“, die am Donnerstag im AWO-Kulturhaus Babelsberg, dem einstigen Rathaus von Nowawes, eröffnet wird.

Zum 111. Todesjahr des Bauunternehmers und Architekten gibt es auf 25 Tafeln einen Überblick über Bauprojekte als den einzig bekannten Stationen aus dem Leben Kerwiens und viele Fragen zu einem Mann, von dem nicht einmal ein Bild überliefert ist. Die Ausstellung sei eine Spurensuche, sagt Looft: „Uns sind die Fehlstellen bewusst.“

Kerwiens Synagogenneubau am heutigen Platz de Einheit um 1935. Quelle: Potsdam-Museum

Vorgestellt werden insgesamt 14 Häuser von Kerwien in Potsdam und Berlin. Zwei der Gebäude werden mit zwei Tafeln bedacht. Zum einen das im Stil der märkischen Backsteingotik errichtete Rathaus in Nowawes, das in Berlin-Schmargendorf 1902 einen fast baugleichen Nachfolger bekam.

Und die Synagoge. Der erste Entwurf Kerwiens im neoromanischen Stil wurde von Kaiser Wilhelm II. abgelehnt, der sich eine neobarocke Gestaltung wünschte. „Die Synagoge war sein Meisterstück“, sagt Looft. Schon die zeitgenössische Architekturkritik war begeistert: „Bei aller Gediegenheit und Vornehmheit der Gesamtanlage ... nirgends ein übertriebener Luxus oder ein beabsichtigtes Prunksystem“, lobte die Potsdamer Tageszeitung.

Der Potsdamer Bauhistoriker Thomas Sander erinnerte 100 Jahre später an ein „Glanzstück an Raumausnutzung und Prachtentfaltung auf einem äußerst beengten Grundstück“. Das Gotteshaus wurde 1938 geschändet, 1945 zerstört, in den 1950er Jahren abgetragen und durch ein Wohnhaus ersetzt.

Erste Baustelle Kerwiens in Potsdam war 1890 ein Saal in der heutigen Dortustraße 4, der zunächst von einem Restaurator als Werkstatt und ab 1911 als Kino genutzt wurde. Es folgten um 1896 ein Mietshaus mit Erkern und Türmchen in der Mangerstraße 21, ab 1897 ein Werk mit Wohnhaus für die Zinnertsche Konservenfabrik an der Holzmarkt-/Ecke Berliner Straße, 1898 dann ein Wohnhaus mit dampfmaschinengetriebenem Fahrstuhl in der Jägerallee 15.

Auch sein Wohnhaus in der heutigen Gutenbergstraße 66 hat Kerwien nach eigenen Entwürfen errichtet. Bemerkenswert findet Looft, dass der Architekt dieses Gebäude „wie ein kleines Rathaus gebaut hat“. Viel Freude hatte er nicht mehr daran. Ein Jahr nach der Fertigstellung, das ist zumindest bekannt, starb der Bauunternehmer an Leber- und Nierenversagen.

Broschüre zur Ausstellung Vernissage im Treppenflur des Kulturhauses Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 135, ist am Donnerstag um 19 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 10. Januar 2019. Zur Ausstellung erscheint eine kostenlose Broschüre mit vielen Illustrationen und einem Beitrag vom Potsdamer Bauhistoriker Thomas Sander. Am 13. Juli gibt es eine Radtour auf den Spuren Kerwiens durch die Stadt. Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Programm auf www.kulturhausbabelsberg.de

Von Volker Oelschläger