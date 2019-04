Potsdam

Von Montag bis Mittwoch müssen Autofahrer an der Baustelle der A10 am Dreieck Potsdam und auf der A9 am Dreieck Nuthetal mit Einschränkungen rechnen. An diesen Tagen werden Verkehrssicherungen der gerade beendeten Baustellen entfernt. Die Deges als Bauherr teilt mit, dass zu allen Zeiten mindestens zwei Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Ab Donnerstag sollen wieder alle Fahrstreifen nutzbar sein.

Berliner Straße

Weil ein Regenablauf saniert werden muss, wird eine Fahrspur der Berliner Straße zwischen Gutenberg- und Holzmarktstraße sowie weiterhin eine Linksabbiegespur der Nuthestraße gesperrt.

Landesstraße 204

Die Fahrbahndecke der L204 wird in den Osterferien erneuert, die Straße dafür zwischen Paaren und der Abfahrt A10/ Potsdam Nord/Uetz voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgewiesen.

August-Bebel-Straße

Während der Osterferien wird in der August-Bebel-Straße zwischen Stahnsdorfer Straße und Filmpark der Geh- und auch der Radweg erneuert. Die Straße wird halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraße in Richtung Großbeerenstraße eingerichtet. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Karl-Liebknecht-Straße

Eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße ist gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an einem Haus. Es steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Wetzlarer Straße

Wegen Markierungsarbeiten sind punktuelle Sperrungen in der Wetzlarer Straße zwischen Fritz-Zubeil-Straße und Großbeerenstraße notwendig. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit.

Leipziger Straße

Wegen Leitungsarbeiten ist die Einbahnstraße der Leipziger Straße bis zum Leipziger Eck verlängert. Die Einfahrt vom Leipziger Eck ist nicht mehr möglich. Anlieger können die Umleitung über Brauhausberg und Leipziger Straße nutzen.

Dortustraße

Die Dortustraße in Fahrtrichtung Breite Straße ist weiterhin gesperrt. Grund sind Leitungsarbeiten. Eine Umleitung wird über Yorck- und Schloßstraße ausgewiesen.

Neuendorfer Anger

Der Neuendorfer Anger ist weiterhin voll gesperrt, ebenso eine Fahrspur der Auffahrt Friedrich-Engels-Straße.

