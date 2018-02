Auf frischer Tat ertappt: 18-Jähriger verletzt zwei Zeugen

Potsdam. Am Samstagabend kam es zu einem gewalttätigen Zwischenfall in Potsdam. Begonnen hatte alles damit, dass ein 18-jähriger Heimbewohner mehrere Scheiben von drei Brandschutztüren in einer Asylunterkunft zerstörte. Dabei wurde er jedoch von einem 40-jährigen Zeugen beobachtet, der den Wachschutz alarmierte.

Tatverdächtiger stand unter massivem Alkoholeinfluss

Einige Stunden später traf der Tatverdächtige erneut auf den Zeugen. Daraufhin griff der 18-Jährige den 40-Jährigen an und verletzte ihn mit Tritten. Ein hinzueilender Zeuge wurde daraufhin ebenfalls angegriffen, als er die Attacke des Tatverdächtigen verhindern wollte. Er erlitt Verletzungen im Gesicht.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und auf die Polizeiwache gebracht. Ein Atemalkoholwert zeigte, dass der 18-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Von MAZonline