Aufbruchsstimmung beim Stadtteilnetzwerk

Nach zwei Bränden und mehreren Einbrüchen in den vergangenen Monaten sah der Nachbarschaftsgarten „Scholle 34“ in Potsdam-West nicht gut aus. Am Sonnabend haben Helfer des Stadtteilnetzwerks angepackt und ihn für die kommende Saison wieder vorbereitet – denn künftig soll die „Scholle 34“ noch intensiver genutzt werden.